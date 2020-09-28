شكرا لقرائتكم خبر عن غزلان دجلة تهز شباك الإنتاج برباعية "كابو وهلال" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الإنتاج الحربى و وادى دجلة، التى تجمعهما على استاد "الأهلى" ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، بتقدم غزلان دجلة برباعية أهداف دون رد، حيث لم تخلو المواجهة من الإثارة والمتعة منذ صافرة البداية، لاسيما وأن الإنتاج دخل المباراة بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة سلبياً مع سموحة فى نفس الجولة.

وأحرز التونسى رفيق كابو لاعب وادى دجلة هدف التقدم بعد تمريرة سحرية من رجب عمران فى الدقيقة 4 بعد تدخل "الفار"، وفى الدقيقة 28 سجل محمد هلال الهدف الثانى لدجلة من ركلة جزاء بعد أن تدخل الفار أيضًا ليثبت أحقية دجلة فى ركلة الجزاء، وفى الدقيقة 33 سجل كابو الهدف الثالث لدجلة، وفى الدقيقة 40 سجل الرابع، ليسجل التونسى "هاتريك".

يذكر أن اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لدجلة، أجرى تعديلاً على التشكيل قبل انطلاق المباراة بدخول رفيق كابو وجلوس حسام عرفات على مقاعد البدلاء.

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وضم تشكيل الفريق الدجلاوى كلاً من.. محمد عبد المنصف، رجب عمران، خالد رضا، محمود مرعى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، عمرو صالح، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، محمد رضا، ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من.. حسين ذكرى، عبد الله محمود، بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، بسام وليد، عبد الكبير الوادى، حسام عرفات، أحمد شريف.

فيما جاء تشكيل الأنتاج الحربى فى اللقاء حسب اختيارات مختار مختار المدير الفنى كالتالى: أحمد يحيى وعلاء سلامة وأحمد صابر ومحمود البدرى واحمد شديد قناوى وغنام محمد ومحمد بازوكا ومحمد فييرا وعبد الرحمن شيكا وامادو نيانجى وباسم مرسى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.