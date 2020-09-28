جيراليش يتقدم لـ أستون فيلا بهدف مبكر بشباك فولهام في البريميرليج

تقدم فريق أستون فيلا على حساب نظيره فولهام بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

احرز الهدف جيراليش في الدقيقة الرابعة من تسديدة رائعة بعد تلقيه كرة بينية من زميله ماكجين، ليسكنها في شباك فولهام.

ويلعب محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه أساسيًا مع أستون فيلا في مباراة اليوم، فيما يجلس أحمد المحمدي على دكة البدلاء.

ويحتل نادي أستون فيلا المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فولهام صاحب الأرض المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد صفر. وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي: Advertisements

في حراسة المرمى: مارتينيز