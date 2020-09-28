نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة بطولة "سي أي بي" مصر الدولية المفتوحة للاسكواش للرجال والسيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرياضة الإسكواش عن قرعة بطولة سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2020 " البلاتينية للرجال وللسيدات، التي ستقام تحت سفح أهرامات الجيزة في الفترة من 10 الي 17 أكتوبر 2020 بمشاركة 96 من لاعبي الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال.

ستقوم شركة IEvents بتنظيم البطولة تحت سفح الأهرامات للعام الثاني على التوالي، حيث تعتبر البطولة أول حدث بلاتيني بعد تعليق جولة رابطة اتحاد المحترفين للاسكواش PSA لمدة ستة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية.

يتصدر قائمة الرجال علي فرج المصنف الثاني عالمياً، والذي وصل إلى نهائي البطولة العام الماضي، لمواجهه مواطنه عمر مسعد المصنف الثالث عالمياً السابق في الجولة الثانية للحصول على مكان في دور الـ 16.

يأتي علي فرج المصنف الاول عالمياً السابق، في النصف الأول من القرعة مع النيوزيلندي بول كول المصنف الخامس عالمياً والألماني سيمون روسنر المصنف الثامن عالمياً والكولومبي ميغيل رودريغيز الفائز السابق ببطولة بريطانية المفتوحة.

وفي النصف الاخر من القرعة يأتي كريم عبد الجواد المدافع عن اللقب، والذي أصبح الرجل الذي يجب التغلب عليه في مصر بعد فوزه على اللاعب على فرج في نهائي البطولة نوفمبر الماضي.

سيواجه كريم عبد الجواد مواطنه مازن هشام في الجولة الثانية للتأهل للجولة الثالثة.

يقف في طريق كريم عبد الجواد للنهائي، بطل العالم طارق مؤمن والذي من الممكن أن يلتقي به في الدور النصف النهائي إذا ذهبت القرعة إلى التصنيف، بالإضافة إلى اللاعب دييجو إلياس من بيرو المصنف السادس عالمياً والمصري مروان الشوربجي المصنف السابع عالمياً.

ستشهد البطولة الظهور الأول للاعبة نوران جوهر بصفتها المصنفة الاولي عالمياً بعد تقاعد اللاعبة رنيم الوليلي، كما ستتنافس 48 من أفضل اللاعبات عالمياً على لقب البطولة منهم بطلة العالم نور الشربيني والفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالمياً واللاعبة نور الطيب التي فازت مؤخرا ببطولة مانشستر المفتوحة.

في الجولة الثانية ستواجه اللاعبة نوران جوهر المصنفة الاولي عالمياً مواطنتها اللاعبة زينة مكاوي أو اللاعبة سناء إبراهيم التي حصلت على كارت استثناء من الاتحاد للمشاركة في البطولة.

تأتي المصنفة الاولي عالمياً في النصف الأول من القرعة مع اللاعبة سيرم المصنفة الثالثة عالمياً واللاعبة هانيا الحمامي الفائزة ببطولة بلاك بول المفتوحة واللاعبة الأمريكية أماندا صبحي المصنفة السابعة عالمياً.

في النصف الاخر من القرعة تأتي اللاعبة نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً، والتي توجت كبطلة العالم للمرة الرابعة في تاريخها العام الماضي تحت سفح الأهرامات.

ستواجه اللاعبة نور الشربيني في الجولة الثانية اللاعبة الأسترالية دونا لوبان أو مواطنتها منة حامد للتأهل للجولة الثالثة.

في نفس قائمة الشربيني تأتى الطيب المصنفة الرابعة عالمياً، والتي يمكن أن تواجهها في دور النصف النهائي، إلى جانب الإنجليزية سارة جين بيري والمصنفة الثامنة عالمياً جويل كينج من نيوزيلندا.

وقد صرح اليكس جوف، الرئيس التنفيذي لاتحاد المحترفين للاسكواش "نحن سعداء بعودة الاسكواش أمام أهرامات الجيزة هذا الشهر"

"على مر السنوات أصبحت أهرامات الجيزة مصاحبة لرياضة الاسكواش مما تعطيه من مشهد مميز للعبة والابطال. نشعر بالامتنان للبنك التجاري الدولي وشركة IEvents لجهودهم المستمرة من اجل إقامة بطولة اسكواش علي الطراز العالمي تحت سفح الاهرامات مرة أخرى في تلك الظروف الصعبة نظراً للتداعيات المستمرة لفيروس الكورونا".

هذا العام تبلغ إجمالي جوائز البطولة 540 ألف دولار، والتي سيتم تقسيمها بالتساوي بين الرجال والنساء.

كما ستقام مباريات الدور التمهيدي بملاعب نادي New Giza، على ان تبدأ المباريات بالملعب الزجاجي من يوم ال 12 من أكتوبر.

سيتم عرض جميع مباريات الملعب الزجاجي مباشرة على SQUASHTV (بقية العالم)، Eurosport Player (أوروبا فقط)، ON

Sport (مصر)، الصفحة الرسمية لجولة PSA العالمية على فيس بوك (باستثناء أوروبا واليابان) وقنوات بث رئيسية متعددة حول العالم.

ستلتزم البطولة بتطبيق أعلي معايير الصحة والسلامة وسياسات السفر الدولية والتباعد الاجتماعي.

يمكنك الاطلاع على أحدث أخبار بطولة سي أي بي الدولية المفتوحة للاسكواش من خلال Twitter وFacebook وInstagram.

بطولة سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش: قرعة الرجال

[1] علي فرج (مصر) [Bye]

[9/16] عمر مسعد (مصر) [Bye]

[[17/32 إيكر باجاريس برنابيو (إسبانيا) ضد [WC] كريم الحمامي (مصر)

[WC] مصطفى السرتي (مصر) ضد [17/32] نيكولاس مولر (سويسرا)

[9/16] جريجوري جولتير (فرنسا) [Bye]

بنجامين أوبيرت (فرنسا) ضد [17/32] بورجا جولان (إسبانيا)

[17/32] ماتيو كاستانييت (فرنسا) ضد بن كولمان (إنجلترا)

[8] ميغيل رودريغيز (كولورادو) [Bye]

[7] سيمون روسنر (ألمانيا) [Bye]

فيكتور كروين (فرنسا) ضد [17/32] مصطفى عسل (مصر)

[17/32] جيمس ويلستروب (إنجلترا) ضد ليونيل كارديناس (المكسيك)

[9/16] جويل ماكين (ويلز) [Bye]

[17/32] ديكلان جيمس (إنجلترا) ضد ماهيش مانجاونكار (الهند)

يوسف إبراهيم (مصر) ضد [17/32] عبد الله محمد التميمي (قطر)

[17/32] جريج لوبان (اسكتلندا) ضد جورج باركر (إنجلترا)

[4] بول كول (نيوزيلندا) [Bye]

[3] طارق مؤمن (مصر) [Bye]

[9/16] فارس الدسوقي (مصر) [Bye]

[17/32] سيزار سالازار (المكسيك) ضد باتريك روني (إنجلترا)

ريتشي فالوز (إنجلترا) ضد [17/32] يوسف سليمان (مصر)

[9/16] غريغوار ماركي (فرنسا) [Bye]

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[9/16] محمد أبو الغار (مصر) [Bye]

[17/32] أدريان والر (إنجلترا) ضد لوكاس سيرم (فرنسا)

[5] دييغو إلياس (يبرو) [Bye]

[6] مروان الشربجي (مصر) [Bye]

أرتورو سالازار (المكسيك) ضد [17/32] محمد الشربيني (مصر)

[17/32] زاهد سالم (مصر) ضد آلان كلاين (اسكتلاندا)

ناثان لاك (إنجلترا) ضد [17/32] رافائيل كندرا (ألمانيا)

[17/32] توم ريتشاردز (إنجلترا) ضد أوغست داسورد (فرنسا)

[9/16] سوراف غوسال (الهند) [Bye]

[9/16] مازن هشام (مصر) [Bye]

[2] كريم عبد الجواد (مصر) [Bye]

بطولة سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش: قرعة السيدات

[1] نوران جوهر (مصر) [Bye]

[WC] هنا معتز (مصر) ضد [17/32] زينة ميكاوي (مصر)

[9/16] روان العربي (مصر) [Bye]

هالي مينديز (الولايات المتحدة الأمريكية) ضد [17/32] جوليان كورتيس (إنجلترا)

[17/32] لوسي تورميل (إنجلترا) ضد إينورا فيلارد (فرنسا)

إينيتا ماكيفيكا (لاتفيا) ضد [17/32] هولي نوتون (كندا)

[9/16] نيل جيليس (بلجيكا) [Bye]

[7] أماندا صبحي (الولايات المتحدة الأمريكية) [Bye]

[6] هانيا الحمامي (مصر) [Bye]

سلمى يوسف (مصر) ضد [17/32] مريم متولي (مصر)

[17/32] تيني جيليس (بلجيكا) ضد سارة كاردويل (أستراليا)

[9/16] تسني إيفانز (ويلز) [Bye]

[17/32] صابرينا صبحي (الولايات المتحدة الأمريكية) ضد [WC] سلمى الطيب (مصر)

[9/16] أوليفيا كلاين (الولايات المتحدة الأمريكية) [Bye]

[17/32] الكسندرا فولر (جمهورية جنوب إفريقيا) ضد إميليا سويني (فنلندا)

[3] كميل سيرم (فرنسا) [Bye]

[4] نور الطيب (مصر) [Bye]

ميار هاني (مصر) ضد [17/32] ميليسا ألفيس (فرنسا)

[17/32] نادين شاهين (مصر) ضد ياسمين هوتون (إنجلترا)

[9/16] يثرب عادل (مصر) [Bye]

[17/32] أوليفيا فيشر (الولايات المتحدة الأمريكية) ضد راشيل تشادويك (إنجلترا)

[9/16] سلمى هاني (مصر) [Bye]

[9/16] أليسون ووترز (إنجلترا) [Bye]

[8] جويل كينج (نيوزيلندا) [Bye]

[5] سارة جين بيري (إنجلترا) [Bye]

فريدة محمد (مصر) ضد [17/32] إميلي ويتلوك (ويلز)

[9/16] جوشنا شينابا (الهند) [Bye]

ليزا آيتكين (اسكتلندا) ضد [17/32] ندى عباس (مصر)

[17/32] دانييل لوتورنو (كندا) ضد هنا رمضان (مصر)

منة ناصر (مصر) ضد [17/32] ميلي توملينسون (إنجلترا)

[17/32] دونا لوبان (أستراليا) ضد منة حامد (مصر)

[2] نور الشربيني (مصر) [Bye]