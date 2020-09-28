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الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، استيائه من تصرفات رينيه فايلر، المدير الفنى السويسري وعدم وضوح مواقفه مع إدارة النادي، وإصراره على السفر يوم الخميس المقبل دون وضوح الرؤية في بقاؤه أو رحيله عن النادي. 

وطلب المدرب السويسري  الحصول على راتبه كامل ومكافأة الدوري ومكافأة الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار الخطيب، لبعض المقربين منه أن تصرفات فايلر، الصبيانية لا تعى من هو النادي الأهلي الذي يدربه، أكبر نادي في أفريقيا والمنطقة العربية وأحد أبرز أندية العالم.

وخلال اجتماع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قال رئيس القلعة الحمراء: "هذا المدرب لا يستحق الاستمرار لإنه لا يتعامل بالاحترافية الكاملة كمدرب ينافس على البطولات القارية ولا يعرف قيمة الأهلي كفريق".

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