نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن محسن صالح، على مصير أحمد الشيخ جناح الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مصير أحمد الشيخ في الأهلي

وارتبط اسم أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، ولاسيما بعد مفاوضات بيراميدز مع اللاعب.

Advertisements

وتمسكت لجنة التخطيط باقللعة الحمراء بالإبقاء على الشيخ، خصوصا أن اللاعب يقدم مستويات طيبة خلال فترة الإعداد لاستئناف مسابقة الدوري وينوي الاعتماد عليه في المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الترسانة ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

ويلاقي الأهلي منافسه نادي الترسانة يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب الأهليwe السلام.

ويقام اللقاء بين الأهلي والترسانة عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.