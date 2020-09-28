شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب ثنائى سلة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى الزمالك في مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى الجزيرة، يطلبون ضم الثنائى عمر طارق، وعمرو الجندى، لتدعيم صفوف فريق كرة السلة في الموسم الجديد، وأرسل مسئولو النادى الأبيض فاكسًا رسميًا يطلبون فيه التعاقد مع الثنائى خلال الفترة الجارية، بعد أن انتهت منافسات الموسم، وكشف مصدر عن أن الزمالك عرض في الفاكس مبلغ 5 ملايين جنيه نظير ضم الثنائى، بخلاف قيمة العقد السنوي للاعبين.
ودخل عمر طارق لاعب فريق كرة السلة بنادي الجزيرة دائرة اهتمام مسئولى قطاع السلة فى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل بعد فشل المفاوضات التي تم فتحها مع عاصم مرعى المحترف بصفوف بروس بامبيرج الألماني، خاصة أن الفريق الأحمر خسر 3 بطولات الموسم الحالي هى دورى المرتبط وكأس مصر ودورى السوبر على يد الاتحاد السكندرى.
يذكر أن عمر طارق كان لاعبًا في صفوف الجزيرة، قبل رحلة الاحتراف بدورى الجامعات الأمريكية، وبعد عودته وقع لنادى الزمالك، ولكن الجزيرة طالب بتطبيق اللائحة والتي تنص على عودة اللاعب إلى ناديه الأصلى، وتقدم بشكوى في اتحاد اللعبة، وحسمت لجنة شئون اللاعبين الأمر بعودة اللاعب الى ناديه قبل الاحتراف، وبالفعل عاد إلى الجزيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يطلب ثنائى سلة الجزيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.