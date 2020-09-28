شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل المغرب 13 أكتوبر استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم أن نادى الزمالك حدد موعد وصول الفريق إلى المغرب لخوض مباراة الرجاء البيضاوي، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، حيث سيلتقى الفريق الأبيض مع نظيره المغربى فى لقاء الذهاب، يوم 18 من شهر أكتوبر القادم، فى إطار ذلك الدور على أن يقام لقاء الإياب فى مصر يوم 24 من الشهر ذاته.

أضاف أشرف إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك الفضائية: "الزمالك سيصل إلى المغرب يوم 13 أكتوبر المقبل استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الرجاء البيضاوي.. ولدينا تواصل مع مسئولي الزمالك من الموسم الماضي بعدما لعب في الكونفدرالية 3 مرات، النادي يفاضل بين فندقين للإقامة فيما بينهم أحدهما خارج المدينة بمسافة قليلة، بينما ملعب التدريب سيتحدد وفق اختيار الفندق وبالتنسيق مع الاتحاد المغربي والسفارة المصرية".

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وتابع السفير المصرى: "من الصعب تواجد جمهور في مباراة الرجاء ضد الزمالك بسبب ظروف كورونا، توجد حالة طوارئ صحية في المغرب ويمنع تواجد 20 فرداً ويوم 9 أكتوبر سيتم تحديد حالة الطوارئ من عدمه"، وعن توقعاته للمباراة أكد أشرف إبراهيم: "الزمالك والرجاء عارفين بعض كويس وحافظين مصادر قوتهم وضعفهم لكني متفائل بالأبيض لأنه استطاع في المباريات الثلاث أن يحقق الفوز والتعادل في مباراتين بينما خسر مباراة واحدة بعدها توج باللقب من برج العرب".

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى حسم لقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى.