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تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

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حراسة المرمي: محمود الزنفلي وعمرو خليل .

خط الدفاع: أسامة العزب ، محمود شعبان ، وإسلام جمال ، وعمر الميداني ، ومروان النجار ، وسيد سالم ، وصبري رحيل .

 

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا ، خالد الغندور ، هشام محمد ، محمد حجي ، كريم الديب ، وأحمد راشد، رزاق سيسه ، وأيمن غباشي وعبد الغني محمد .

 الهجوم : خالد قمر ، يوسف حسن ، عادل نيمار .

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ويغيب عن الفريق كل من :" محمد الصباحي ، وعماد السيد، وأحمد رفعت ، ومحمد أنور ، ومحمود رزق ، ونور السيد ومروان عطية بالإضافة إلي أنيس سالتو بعد فسخ التعاقد معه  .

وعقد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري جلسة مع اللاعبين قبل خوض التدريبات .
ووعد طلعت يوسف لاعبي الفريق بصرف مكافأة خاصة في حال تحقيق الفوز أو التعادل أمام نادي بيراميدز 

وطالب طلعت يوسف لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في المباراة القادمة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير زعيم الثغر .

ويأمل طلعت يوسف في تحقيق الفوز على منافسه نادي بيراميدز والحصول على ثلاثة نقاط من أجل التواجد للعودة في المركز الخامس من جديد  والعودة إلي المنافسة في المربع الذهبي من جديد . 

 

ومن جهة أخرى حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على الإطمئنان على اللاعبين وتحفيزيهم من أجل تحقيق الفوز في المباراة القادمة.
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