تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمي: محمود الزنفلي وعمرو خليل .

خط الدفاع: أسامة العزب ، محمود شعبان ، وإسلام جمال ، وعمر الميداني ، ومروان النجار ، وسيد سالم ، وصبري رحيل .

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا ، خالد الغندور ، هشام محمد ، محمد حجي ، كريم الديب ، وأحمد راشد، رزاق سيسه ، وأيمن غباشي وعبد الغني محمد .

الهجوم : خالد قمر ، يوسف حسن ، عادل نيمار .

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ويغيب عن الفريق كل من :" محمد الصباحي ، وعماد السيد، وأحمد رفعت ، ومحمد أنور ، ومحمود رزق ، ونور السيد ومروان عطية بالإضافة إلي أنيس سالتو بعد فسخ التعاقد معه .