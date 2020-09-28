الارشيف / الرياضة

وادي دجلة يحقق أكبر انتصاراته ويهزم الإنتاج برباعية بالدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
حقق فريق وادي دجلة أكبر انتصاراته في الدوري المصري عقب الفوز على الإنتاج الحربي "4-1"، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 30 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي تقام على ملعب الأهلي - السلام.
وأمطر الفريق الدجلاوي شباك الإنتاج الحربي، برباعية حيث أحرز رفيق كابو لاعب وادى دجلة هدف التقدم بعد تمريرة سحرية من رجب عمران فى الدقيقة 4 بعد تدخل "الفار"، وفى الدقيقة 28 سجل محمد هلال الهدف الثانى لدجلة من ركلة جزاء بعد أن تدخل الفار أيضًا ليثبت أحقية دجلة فى ركلة الجزاء، وفى الدقيقة 33 سجل كابو الهدف الثالث لدجلة، وفى الدقيقة 40 سجل الرابع، ليسجل التونسى "هاتريك"، وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبدأ اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة تشكيل المباراة كالآتي :

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا وإسحق يعقوبو.

Advertisements

خط الوسط: محمد رضا، عمرو صالح ومحمد عبد العاطي.

الهجوم: محمد هلال، كابو ورجب عمران.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز  الثاني العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر برصيد31نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وادي دجلة يحقق أكبر انتصاراته ويهزم الإنتاج برباعية بالدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا