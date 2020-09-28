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الإسماعيلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز قاتل على طلائع الجيش

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اقتنص الإسماعيلي فوزًا في الوقت القاتل على حساب مضيفه طلائع الجيش بنتيجة (1-0) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب (جهاز الرياضة العسكري) بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري.

سجل هدف المباراة اللاعب البديل أحمد مدبولي في الدقيقة 90+2 من تسديدة باغتت حارس الطلائع محمد بسام ليعود الإسماعيلي للانتصارات بعد غياب 4 جولات وهو الفوز الأول مع المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو.

المباراة كانت تكتيكية في المقام الأول بين البرازيلي ريكاردو مدرب الإسماعيلي وعبد الحميد بسيوني مدرب الطلائع، ولم تشهد محاولات حقيقية على مرمى الفريقين سوى تسديدة من عمرو جمال.

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وانحصر اللعب في خط الوسط مع تغييرات في طريقة اللعب من كلا المدربين ولكن مدبولي كسر الصراع التكتيكي بحل فردي من تسديدة قوية.

حضر اللقاء بعض نجوم الإسماعيلي القدامى على رأسهم أدهم السلحدار المدير الفني السابق ومحمد حمص ومحمد محسن أبوجريشة لمساندة الدراويش في ظل صراع الهروب من شبح الهبوط، والموقف الحرج للفريق الفائز بلقب الدوري 3 مرات من قبل.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 34 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر وله مباراة مؤجلة ضد المصري البورسعيدي وتجمد رصيد الطلائع عند 34 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب.

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