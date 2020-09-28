فاز لاعب أندية وادي دجلة علي فرج المصنف الثاني على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش على اللاعب الألماني سيمون روزنر المصنف الثامن عالميًا بنتيجة (2 /0) بواقع نقاط 10/12 و 6/11. وحصل الدجلاوي علي فرج على العلامة الكاملة له في مجموعته التي تضم المصري كريم عبد الجواد والبيروجي ديجو الياس والالماني سيمون روزنر. الجدير بالذكر أن بطولة CIB Finals تقام في مصر بمول العرب وتعد من البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 370 ألف دولار مقسمة بين منافسات السيدات والرجال.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علي فرج يفوز على سيمون روزنر في المباراة الافتتاحية ببطولة CIB Finals على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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