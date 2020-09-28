مدرب الإسماعيلي: الفوز على الجيش رفع الضغوط عن اللاعبين مؤقتا

أعرب أبو طالب العيسوي، مدرب عام الإسماعيلي، عن سعادته بالفوز على طلائع الجيش في الوقت القاتل (1-0)، اليوم الاثنين، في الدوري المصري الممتاز.
وقال العيسوي، خلال تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة": "الإسماعيلي يمتلك لاعبين جيدين، لكن الضغط النفسي عليهم وراء تراجع نتائج الفريق، خلال الفترة الماضية".
وتابع: "الانتصار اليوم على طلائع الجيش جاء في توقيت مهم، ليرفع الضغط عن اللاعبين بشكل مؤقت، ونسعى حاليا لوضع الفريق في مكان أفضل بجدول المسابقة".
وأشار إلى أن مبادرة لم الشمل، ودعم نجوم ورموز الإسماعيلي القدامى، جاءت في وقت مهم، ورفعت الروح المعنوية للاعبين.
وأضاف: "اللاعبون أدوا مباراة اليوم بروح عالية، وشعروا بالمسؤولية، وهو ما أثمر بتحقيق الفوز، وننتظر منهم المزيد".
وختم العيسوي: "نسعى لإنهاء الموسم بشكل جيد، ومن الموسم المقبل سيعود الإسماعيلي لوضعه الطبيعي، والمنافسة على البطولات، وذلك بعد التعاقد مع لاعبين مميزين".
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