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عمرو وردة ينضم رسميا لـ فولوس اليوناني

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أعلن نادي فولوس اليوناني، عن تعاقده بصفة رسمية مع المحترف المصري عمرو وردة قادمًا من نادي باوك سالونيك.

ونشر نادي فولوس خبر التعاقد مع وردة لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من ناديه باوك سالونيك.

وعبر وردة عن سعادته بالانتقال لـ فولوس، مؤكدًا سعيه على قيادته لتحقيق الانتصارات في الموسم الجديد أثناء مؤتمر تقديمخ لاعبًا جديدًا للفريق.

يذكر أن فولوس هو أحد الفرق الصاعدة حديثًا للدوري اليوناني الممتاز.

ولعب وردة الموسم الماضي معارًا لنادي لاريسا اليوناني، لكن تم فسخ عقده مع النادي بسبب عدم التزامه في التدريبات.

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