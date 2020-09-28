النني ضد صلاح .. تعرف على تشكيل آرسنال لملاقاة ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق ارسنال، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل ارسنال كالآتي: في حراسة المرمى: برناد لينو خط الدفاع: هولدينج - ديفيد لويز - تيرني - بيليرين Advertisements خط الوسط: محمد النني - جرانيت تشاكا - ميتلاند نايلز خط الهجوم: ويليان - أوباميانج - لاكازيت وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء على ملعب أنفيلد رود.

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