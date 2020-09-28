الزمالك يستأنف تدريباته في حضور باتشيكو

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.
كان هذا استعدادا لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصورة اساسية في مباراة الجونة تدريبات استشفائية حتى لا يتعرضون للإجهاد في ظل ضغط المباريات في الفترة الحالية بمسابقة الدوري.
وأدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني استعدادا للقاء المصري المرتقب والذي سيقام باستاد برج العرب.
وعقد البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل بدء التدريب .
وأكد المدير الفني للاعبين أن الزمالك فريق كبير وأنه وافق على تولي المهمة لقيادة الفريق لتحقيق البطولات خاصة وان الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين.
وطالب المدرب البرتغالي من اللاعبين ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات موضحا أن الملعب هو الفيصل بين جميع اللاعبين ومن يجتهد سيشارك في المباريات.
وأكد المدير الفني أن الفريق مطالب بالفوز في المباريات المقبلة في الدوري بالإضافة إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مشددا على أنه سيحرص على تجهيز جميع اللاعبين بصورة جيدة للفترة المقبلة.
وكان المدير الفني للفريق الأبيض حرص على متابعة مباراة الزمالك والجونة بالأمس في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الأبيض برباعية مقابل ثلاثة أهداف والتي أقيمت باستاد القاهرة.
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