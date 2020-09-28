نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفيق كابو يعيد ثلاثيات " هاتريك " الأجانب للدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن اللاعب التونسي رفيق كابو من تسجيل ثلاثة أهداف " هاتريك " لفريقه وادي دجلة في شباك الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعت الفريقان الاثنين لحساب مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبات بذلك التونسي كابو أول لاعب أجنبي يسجل هاتريك في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجاري 2019-2020 بالإضافة إلى أنه يعتبر الهاتريك الأول للاعبين الأجانب منذ أبريل 2019.

حيث كان البوركيني إيريك تراوري لاعب نادي بيراميدز قد سجل آخر هاتريك للمحترفين الأجانب بالدوري المصري يوم الحادي عشر من شهر أبريل للعام الماضي في مسابقة الدوري 2018-2019.

ويُعتبر الموسم الجاري هو الأول للتونسي بالدوري المصري فيما بات الهاتريك الذي سجله اللاعب هو الخامس في بطولة الدوري وسبقه أربعة لاعبين لتحقيق ذلك.

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على اللاعبين الذين سبقوا كابو في تسجيل الهاتريك بالدوري المصري.

وليد سليمان

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تمكن لاعب النادي الأهلي من تسجيل ثلاثة أهداف في شباك نادي الجونة لحساب مباريات الجولة الخامسة والتي فاز بها النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

عبداللطيف جريندو

نجح نجم حرس الحدود في تدوين إسمه بقائمة اللاعبين الذين سجلوا ثلاثيات في الدوري المصري وكان ذلك في شباك طلائع الجيش لحساب مباريات الجولة 12.

عبدالله السعيد

قاد نجم بيراميدز المخضرم عبدالله السعيد فريقه للفوز على طنطا في الجولة التاسعة عشر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وقع عليهم بنفسه.

محمد عبد المجيد

آخر اللاعبين الذين تمكنوا من تسجيل هاتريك كان محمد عبدالمجيد نجم أسوان والذي قاد فريقه للتعادل مع سموحة بنتيجة 3-3.