كلوب يُعلن تشكيل ليفربول لمواجهة آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره أرسنال بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الاثنين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول. وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية للمباراة كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: أليسون. خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، جوميز، روبيرتسون. خط الوسط: كيتا، فينالدوم، فابينهو. خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

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