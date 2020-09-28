نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز. ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوي، في إطار مواجهات الجولة ٣٠ من الدوري الممتاز. وجاءت القائمة على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - ولفريد كانون - علي جبر - محمد عطوة خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.