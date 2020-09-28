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إيهاب المباركي يشاهد فوز دجلة على الإنتاج من المدرجات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب المباركي يشاهد فوز دجلة على الإنتاج من المدرجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر إيهاب المباركي الظهير الايمن لفريق الكرة الأول بنادي الترجي الرياضي التونسي في مقصورة ملعب إستاد الأهلي لمتابعة  مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي والتي تمكن فيها الفريق الدجلاوي من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان المباركي قد وصل إلى القاهرة يوم أمس الأحد من أجل إنهاء الإتفاق مع مسئولي وادي دجلة للإنتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المُقبل خاصةً وأن المباركي قد وضع شرطاً لإتمام الصفقة بإن يستمر دجلة في الدوري الممتاز.

وفي حالة هبوط الفريق للقسم الثاني لن ينضم اللاعب لرفقاء محمد هلال وفوز اليوم جعل الفريق يصل للنقطة الحادية والثلاثين والتي وضعته في المركز الثاني عشر ما يقربه خطوة أكبر للبقاء.

وكان اللاعب قد إستلم نسخة من العقود قبل عدة شهور وبالأخص أثناء توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب كوفيد 19 ونص على ضمه لمدة ثلاثة أعوام في صفقة إنتقال حر.

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