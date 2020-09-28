22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة إنبي

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أحمد جودة - القاهرة - اختار علي عاشور المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة إنبي المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وعصام صبحي وحسني فتحي وأحمد ياسين ومحمد دبش وأحمد صبيحة وأحمد محسن ومحمد توني ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي وخالد أوتشو وصلاح ريكو وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وعبدالله مجدي وصلاح أمين وميدو جابر وباولن فوافي.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة إنبي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.