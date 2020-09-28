أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين اقتصار المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد "2020-2021"، على أندية دوري المحترفين . جاء ذلك بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد بسبب امتداد الموسم الماضي نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد . وجاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم كالتالي : قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي "2020-2021"، على فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحيث تبدأ البطولة من دور الـ 16 وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020-2021 وضغط الروزناقد التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الجولية والقارية مما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية . وحدد الاتحاد السعودي يوم الاثنين الثاني من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء قرعة دور الـ16 من المسابقة متمنيا للجميع التوفيق في هذه البطولة التي تحمل اسما غاليا على الجميع .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا .. الاتحاد السعودي: كأس خادم الحرمين لفرق دوري المحترفين فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.