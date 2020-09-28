نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز المقبلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي فريق بيراميدز فى الحصول على المركز الثانى من بطولة الدوري المصري الممتاز والمؤهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة الموسم القادم. ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 54 نقطة بينما الزمالك فى المركز الثانى برصيد 58 نقطة. مواعيد مباريات بيراميدز القادمة الثلاثاء 29 سبتمبر.. بيراميدز ضد الاتحاد السكندري على ملعب الدفاع الجوي Advertisements السبت 3 أكتوبر.. مصر المقاصة ضد بيراميدز على ملعب المقاولون العرب الأربعاء 7 أكتوبر.. نادى مصر ضد بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي الأحد.. الأهلي ضد بيراميدز يوم 11 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي وسيكون بيراميدز على موعد مع مواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر يوم 14 أكتوبر على ستاد بتروسبورت. ويذكر أن بيراميدز أعلن التعاقد مع رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز المقبلة في الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.