عارضة آرسنال تحرم آرنولد من هدف لـ ليفربول

آرنولد سدد كرة صاروخية في الدقيقة 21، من حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بهيكتور بيليرين لاعب ارسنال، لتغير اتجاهها وتصطدم بعارضة حارس مرماه لينو، في أخطر فرص المباراة.

وتحصل ساديو ماني على البطاقة الصفراء بعد ضربه كيفن تيرني مدافع ارسنال بالكوع في الدقيقة الثالثة. وفي الدقيقة 11، كان فان دايك قريبًا من تسجيل الهدف الأول لكن ديفيد لويز أبعد كرته الرأسية عن مرمى ارسنال. ونفذ روبرتسون ضربة ركنية قابلها صلاح برأسه لكنها علت عارضة لينو. ويشارك المصريان محمد صلاح ومحمد النني أساسيين في مباراة فريقهما اليوم، في تكرار للمباراة التي جمعت أيضًا ليفربول وارسنال على كأس الدرع الخيرية والتي انتهت بفوز ارسنال. ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 6 نقاط، فيما يحتل نادي ارسنال المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف فقط عن ليفربول. ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 6 نقاط، فيما يحتل نادي ارسنال المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف فقط عن ليفربول.

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