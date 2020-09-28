حمص: ننتظر المزيد من لاعبي الإسماعيلي بعد الفوز على طلائع الجيش

أشاد محمد حمص نجم الإسماعيلي السابق بالروح القتالية التي ظهرت على لاعبي الدراويش خلال مباراة طلائع الجيش مؤكدا أنها كانت سببا رئيسيا في تحقيق الفوز 1 ـ 0.
وأكد حمص في تصريحات للموقع الرسمي لناديه أن اللاعبين خاضوا المباراة تحت ضغط عصبي كبير بسبب وضع الفريق في جدول مسابقة الدوري وهو ما أدى إلى تراجع الأداء في بعض الأوقات.
وأشار إلى أن المبادرة التي أُطلقت في الأيام القليلة الماضية والتفاف الجميع حول لاعبي الفريق كان لها مفعول السحر في تحفيز اللاعبين وحثهم على الفوز وتحقيق نقاط المباراة.
وأتم: "كل من داخل وخارج الإسماعيلية ينتظرون الكثير من اللاعبين في اللقاءات المقبلة من أجل تعديل وضع الفريق في جدول المسابقة".
ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 34 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر وله مباراة مؤجلة ضد المصري البورسعيدي وتجمد رصيد الطلائع عند 34 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب.
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