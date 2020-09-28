60 دقيقة.. لاكازيت يهدر فرصة التعادل.. وليفربول يستحوذ على الكرة

وتحصل ساديو ماني على البطاقة الصفراء بعد ضربه كيفن تيرني مدافع ارسنال بالكوع في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 11، كان فان دايك قريبًا من تسجيل الهدف الأول لكن ديفيد لويز أبعد كرته الرأسية عن مرمى أرسنال.

ونفذ روبرتسون ضربة ركنية قابلها صلاح برأسه لكنها علت عارضة لينو.

وتصدى لينو لتسديدة قوية من ساديو ماني في الدقيقة الخامسة عشر.

وذادت العارضة عن مرمى أرسنال بعد أن ارتطمت تسديدة أرنولد بها في الدقيقة 20.

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وعلى عكس سير اللقاء، سجل الفرنسي لاكازيت الهدف الأول لـ ارسنال في الدقيقة 25 بعد خطأ فادح من روبرتسون، لتصبح النتيجة تقدم ارسنال بهدف نظيف.

وبعدها بدقيقتين ، استغل ماني هدية زميله محمد صلاح بمتابعته التسديدة القوية التي سددها وصدها لينو، ليسكنها في شباكه في الدقيقة 27.