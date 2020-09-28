روبرتسون يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك آرسنال

سجل أندرو روبرتسون الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 34 في شباك نظيره ارسنال.

هدف روبرتسون جاء بعد عرضية رائعة من زميله أرنولد، ليتقدم لفريقه بهدف ثاني مقابل هدف لـ ارسنال.

وكان لاكازيت سجل الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد خطأ فادح من روبرتسون، لتصبح النتيجة تقدم ارسنال بهدف نظيف.

ماني استغل هدية زميله محمد صلاح بمتابعته التسديدة القوية التي سددها وصدها لينو، ليسكنها في شباكه في الدقيقة 27. Advertisements

ساديو ماني تحصل على البطاقة الصفراء بعد ضربه كيفن تيرني مدافع ارسنال بالكوع في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 11، كان فان دايك قريبًا من تسجيل الهدف الأول لكن ديفيد لويز أبعد كرته الرأسية عن مرمى ارسنال.

ونفذ روبرتسون ضربة ركنية قابلها صلاح برأسه لكنها علت عارضة لينو.

ويشارك المصريان محمد صلاح ومحمد النني أساسيان في مباراة فريقهما اليوم، في تكرار للمباراة التي جمعت أيضًا ليفربول وارسنال على كأس الدرع الخيرية والتي انتهت بفوز ارسنال.