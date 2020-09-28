المصري يقتنص فوزا غاليا على أسوان بهدف عمر كمال

اقتنص المصري البورسعيدي فوزًا غاليًا على حساب مضيفه أسوان بنتيجة (1-0) مساء اليوم الإثنين على ملعب (برج العرب) بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري المصري لكرة القدم.
سجل هدف المصري اللاعب عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 22، التي شهدت ندية بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة.
ولعب أحمد مسعود حارس المصري دورًا بارزًا في فوز فريقه لتصديه لعدة محاولات خطيرة من أسوان خاصة تسديدة مصطفى البدري الصاروخية في الدقيقة 90.
وارتفع رصيد المصري بقيادة مديره الفني علي ماهر إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر وله مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي وأخرى ضد الاتحاد السكندري.
أما أسوان فتجمد رصيده بقيادة مديره الفني أحمد عبد المنعم كشري عند 34 نقطة في المركز العاشر، وتلقى ثاني هزيمة على التوالي بعد فوزه المثير على الزمالك.
المباراة شهدت مواجهة خارج الخطوط بين كشري وعلي ماهر بعدما تزاملا في هجوم الأهلي في تسعينيات القرن الماضي.
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