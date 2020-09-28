بعد رحيل فايلر .. جاريدو يثير الجدل بمغازلة الأهلي على تويتر

أثار الإسبانى خوان جاريدو المدير الفنى السابق لنادي الوداد المغربي، الجدل بشأن مصيره من تولي المهمة الفنية للأهلي بعد رحيل السويسيري رينيه فايلر عن تدريب الفريق .

ونشر جاريدو عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو لهدف عماد متعب القاتل للأهلى فى شباك سيوى سبور والذى أهداه لقب الكونفدرالية الإفريقية فى موسم 2014 دون تعليق، ليفتح الباب أمام التكهنات بإمكانية عودته مجددا لقيادة الأهلى خلفا لفايلر.

كان جاريدو قد تمت إقالته من تدريب الوداد البيضاوى المغربى قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة للفريق المغربى أمام النادى الأهلى فى دور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وقاد جاريدو النادى الأهلى فى موسم 2014 للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية الوحيد فى تاريخ المارد الأحمر.

وكان النادي الأهلي قد حدد يوم الخميس المقبل موعدًا للكشف عن موقف مدربه السويسري رينيه فايلر من البقاء أو الرحيل عن الفريق.

وسيشهد الاجتماع أيضًا الكشف عن اسم المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم، والذي سيكون أجنبيًا.

ويصل المدرب الجديد لفريق الأهلي القاهرة يوم الأربعاء، بعد أن تم التوصل معه لاتفاق مبدئي لقيادة الشياطين الحمر خلفًا لـ فايلر.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل.