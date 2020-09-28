في شوط أول مثير .. ليفربول يتقدم على أرسنال بهدفين مقابل هدف في البريميرليج

وتحصل ساديو ماني على البطاقة الصفراء بعد ضربه كيفن تيرني مدافع أرسنال بالكوع في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 11، كان فان دايك قريبًا من تسجيل الهدف الأول لكن ديفيد لويز أبعد كرته الرأسية عن مرمى أرسنال.

ونفذ روبرتسون ضربة ركنية قابلها صلاح برأسه لكنها علت عارضة لينو.

وعلى عكس سير اللقاء، سجل الفرنسي لاكازيت الهدف الأول لـ ارسنال في الدقيقة 25 بعد خطأ فادح من روبرتسون، لتصبح النتيجة تقدم أرسنال بهدف نظيف. Advertisements

وبعدها بدقيقتين ، استغل ماني هدية زميله محمد صلاح بمتابعته التسديدة القوية التي سددها وصدها لينو، ليسكنها في شباكه في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 34، عوض روبرتسون ليفربول عن خطأه بتسجيله الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من زميله أرنولد، ليتقدم لفريقه بهدف ثان مقابل هدف لـ أرسنال.

ويشارك المصريان محمد صلاح ومحمد النني أساسيين في مباراة فريقهما اليوم، في تكرار للمباراة التي جمعت أيضًا ليفربول وأرسنال على كأس الدرع الخيرية والتي انتهت بفوز أرسنال.