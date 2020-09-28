نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. عمرو وردة ينتقل لصفوف فولوس اليوناني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقل الدولي المصري عمرو وردة رسميا اليوم الاثنين لصفوف نادي فولوس اليوناني الذي يلعب فى الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف باوك.

وكان موقع "الفجر الرياضي" قد انفرد أن اللاعب المصري عمرو وردة قد أنهي اتفاقه مع النادي اليوناني فولوس صباح اليوم واجتاز الكشف الطبي.

يذكر أن عمرو وردة قد ودع جماهير نادي باوك اليوناني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام برسالة مؤثرة شكر فيها الجميع وتمني لهم التوفيق.

وكان وردة قد انتقل لصفوف نادي باوك اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2014 قادما من صفوف النادي الأهلي.