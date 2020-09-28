نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يُنهي الشوط الأول متقدمًا على آرسنال 2-1 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى ليفربول الشوط الأول متقدماً على فريق نادي أرسنال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح الفرنسي الكسندر لاكازيت التسجيل للأرسنال في الدقيقة 25 قبل أن يدرك السنغالي ساديو ماني التعادل للريدز في الدقيقة الثامنة والعشرين.

وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين تمكن الاسكتلندي أندي روبيرتسون من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والثلاثين لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدفين مقابل هدف.