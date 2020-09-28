نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاريدو يثير الجدل باحتمالية عودته للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى السابق للأهلى، الجدل بعدما قام بنشر فيديو عبر صفحته الشخصية على تويتر لهدف عماد متعب فى البطولة الكونفدرالية، عندما نجح المارد الأحمر فى تحقيق البطولة فى اللحظات الأخيرة من المباراة عندما كان الإسبانى يقود الفريق.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، أن المدرب الإسباني ربما يكون في قلعة مختار التتش قريبا في ظل بحث مسئولو الأهلي عن مدير فنى جديد للفريق خلفا للسويسرى فايلر الذي أقترب من الرحيل.

يذكر أن جاريدو قد تمت إقالته من تدريب الوداد البيضاوى المغربى قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة للفريق المغربى أمام النادى الأهلى فى دور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا واربك قرار مدربه السويسري رينيه فايلر حسابات مجلس إدارة النادي في الفترة الأخيرة وذلك بسبب اصراره عاي عدم استكمال عقده مع الأحمر.