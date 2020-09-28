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نجم مانشستر يونايتد يقترب من لاتسيو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر يونايتد يقترب من لاتسيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عالمية أن البرازيلي أندرياس بيريرا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي أصبح قريبًا من الإنتقال إلى الدوري الإيطالي في الفترة المقبلة.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن النجم البرازيلي سينضم إلى صفوف لاتسيو على سبيل الإعارة مع وجود بند خيار الشراء مقابل 15 مليون يورو.

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وأوضحت الشبكة العالمية أن بيريرا أصبح دوره محدود في مانشستر يونايتد في الموسم الماضي ولا يبدو أن سيحظى بفرص كبيرة في الموسم الحالي مع الشياطين الحمر.

وأفادت الشبكة العالمية بأن النجم البرازيلي البالغ من العمر 24 عامًا كان قد خاض تجارب سابقة على سبيل الإعارة مع فالنسيا وغرناطة في إسبانيا.

 

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