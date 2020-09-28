نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي أبها يضم نجم الإتفاق السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انهى نادي ابها السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين إجراءات تعاقده مع صالح العمري لاعب نادي الاتفاق السابق. وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن أبها توصله لاتفاق مع إدارة الاتفاق من أجل شراء عقد العمري. وشارك العمري /26 عاما/ في 18 مباراة مع الاتفاق في الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أحرز خلالها ثلاثة أهداف كان آخرها في شباك النصر في الجولة الأخيرة من الدوري وصنع هدفا وحيدا.

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