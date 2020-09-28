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خاص | حقيقة مطالبة الأهلي بعودة ناصر ماهر وصلاح محسن من سموحة .. فرج عامر يجيب

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ورد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات خاصة "لصدى البلد"، على أنباء رغبة النادي الأهلي في إنهاء إعارة ثنائي سموحة  ، مضيفا أن ثنائي الأهلي المعارين إلى نادي سموحة " ناصر ماهر وصلاح محسن"، على قيد الفريق ولم يتطرق أحد  من قبل مسئولي القلعة الحمراء من أجل إنهاء إعارتهما .

وأوضح  عامر أن الحديث عن إنهاء إعارة ثنائي سموحة في الوقت الحالي غير مناسب، في ظل استكمال لقاءات بطولة الدوري المصري .
وأكد أن نادي سموحة لم يتحدث في الوقت الحالي عن تجديد إعارة اللاعبين سواء من النادي الأهلي أو الزمالك ".

وتابع فرج عامر :" لم نتحدث في تجديد إعارة اللاعبين والأمر متروك للأهلي والزمالك ويتم الحديث عقب نهاية هذا الموسم ".

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