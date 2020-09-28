جوتا يسجل الهدف الثالث لـ ليفربول ويؤمّن الفوز على آرسنال

سجل دييجو جوتا الهدف الثالث لـ ليفربول في شباك نظيره آرسنال، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف جوتا جاء في الدقيقة 88 بتسديدة رائعة فشل لينو في التعامل معها، ليسجل جوتا أول أهدافه مع ليفربول في البريميرليج.

ساديو ماني كان قريبًا من مضاعفة الفارق في الدقيقة 48 عندما انطلق بالكرة في وسط ملعب ارسنال، قبل أن يسدد الكرة بقوة لكنها جاورت مرمى لينو.

وتحصل ألكسندر أرنولد على البطاقة الصفراء في الدقيقة 49، بعد تدخله القوي على كيفن تيرني مدافع ارسنال.

وفي الدقيقة 59، وصلت الكرة للفرنسي ألكسندر لاكازيت في انفراد تام بمرمى أليسون بيكر، لكنها سددها ضعيفة في يد حارس ليفربول.

وفي الدقيقة 63، انفرد لاكازيت مرة أخرى بمرمى أليسون بيكر وأضاع الكرة بغرابة للمرة الثانية.

وفي الدقيقة 65، أضاع ساديو ماني فرصة تسجيل الهدف الثالث عندما جاورت تسديدته مرمى لينو.

وتحصل هيكتور بيليرين على البطاقة الصفراء بعد تدخله ضد ماني.

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وتحصل ساديو ماني على البطاقة الصفراء بعد ضربه كيفن تيرني مدافع ارسنال بالكوع في الدقيقة الثالثة. وفي الدقيقة 11، كان فان دايك قريبًا من تسجيل الهدف الأول لكن ديفيد لويز أبعد كرته الرأسية عن مرمى ارسنال. ونفذ روبرتسون ضربة ركنية قابلها صلاح برأسه لكنها علت عارضة لينو. وتصدى لينو لتسديدة قوية من ساديو ماني في الدقيقة الخامسة عشرة. وذادت العارضة عن مرمى ارسنال بعد أن ارتطمت تسديدة أرنولد بها في الدقيقة 20. وعلى عكس سير اللقاء، سجل الفرنسي لاكازيت الهدف الأول لـ ارسنال في الدقيقة 25 بعد خطأ فادح من روبرتسون، لتصبح النتيجة تقدم ارسنال بهدف نظيف. وعلى عكس سير اللقاء، سجل الفرنسي لاكازيت الهدف الأول لـ ارسنال في الدقيقة 25 بعد خطأ فادح من روبرتسون، لتصبح النتيجة تقدم ارسنال بهدف نظيف.

وبعدها بدقيقتين ، استغل ماني هدية زميله محمد صلاح بمتابعته التسديدة القوية التي سددها وصدها لينو، ليسكنها في شباكه في الدقيقة 27. وفي الدقيقة 34، عوض روبرتسون ليفربول خطأه بتسجيله الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من زميله أرنولد، ليتقدم لفريقه بهدف ثان مقابل هدف لـ ارسنال. ويشارك المصريان محمد صلاح ومحمد النني أساسيين في مباراة فريقيهما اليوم، في تكرار للمباراة التي جمعت أيضًا ليفربول وارسنال على كأس الدرع الخيرية والتي انتهت بفوز آرسنال.

وتقدم ليفربول على ارسنال بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من البريميرليج.