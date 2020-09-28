قائد المصري يطلب العفو عن أحمد ياسر

أكد أحمد مسعود، حارس المصري البورسعيدي، أن فوز الفريق اليوم الإثنين، على حساب أسوان، جاء نتيجة الأداء الرجولي والروح العالية لدى اللاعبين.

وقال مسعود، في تصريح عقب اللقاء، إن جميع اللاعبين لديهم إصرار كبير على عودة المصري لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.

وأضاف: "سوف نغلق صفحة مباراة أسوان ونستعد لملاقاة الزمالك يوم الخميس المقبل، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".

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من جهته، أعرب عمرو موسى، قائد المصري، عن سعادته بالفوز على أسوان، مؤكدا أنه "جاء في توقيت مهم".

وطالب موسى، جماهير المصري أن تسامح أحمد ياسر، مهاجم الفريق، عما بدر منه من خطأ غير مقصود خلال مباراة الفريق السابقة أمام الإنتاج الحربي، والتي تسببت في هدف التعادل.

وأتم: "تعاهدنا جميعا على بذل قصارى جهدنا لتحقيق المزيد من الانتصارات، لعودة المصري لمكانه الطبيعي في جدول الدوري".