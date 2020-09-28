الارشيف / الرياضة

قائد المصري يطلب العفو عن أحمد ياسر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد أحمد مسعود، حارس المصري البورسعيدي، أن فوز الفريق اليوم الإثنين، على حساب أسوان، جاء نتيجة الأداء الرجولي والروح العالية لدى اللاعبين. 

وقال مسعود، في تصريح عقب اللقاء، إن جميع اللاعبين لديهم إصرار كبير على عودة المصري لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.

وأضاف: "سوف نغلق صفحة مباراة أسوان ونستعد لملاقاة الزمالك يوم الخميس المقبل، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".

Advertisements

من جهته، أعرب عمرو موسى، قائد المصري، عن سعادته بالفوز على أسوان، مؤكدا أنه "جاء في توقيت مهم".

وطالب موسى، جماهير المصري أن تسامح أحمد ياسر، مهاجم الفريق، عما بدر منه من خطأ غير مقصود خلال مباراة الفريق السابقة أمام الإنتاج الحربي، والتي تسببت في هدف التعادل.

وأتم: "تعاهدنا جميعا على بذل قصارى جهدنا لتحقيق المزيد من الانتصارات، لعودة المصري لمكانه الطبيعي في جدول الدوري".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائد المصري يطلب العفو عن أحمد ياسر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا