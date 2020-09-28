ميدو: ضعف الإمكانيات المادية يصعب منافسة الإسماعيلي على الدوري

أكد أحمد حسام ميدو، أن الفروقات المادية تصعب منافسة الإسماعيلي على بطولة الدوري الممتاز.
وقال "ميدو"، في تصريحاته تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "كرة القدم لم تصبح مثل الماضي هناك فروقات مادية بين الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز والزمالك".
وأضاف ميدو "الصعوبات المالية تصعب منافسة الإسماعيلي على الدوري لأن الإمكانيات المادية الخاصة بنادي الإسماعيلي ليست قوية الآن".
وختم ميدو حديثه، قائلًا "كل هذه الضغوطات تزيد على لاعبي الإسماعيلي فالإدارة تطالب بالمنافسة على الدوري رغم الإمكانيات المادية الضعيفة".
واقتنص الإسماعيلي فوزًا في الوقت القاتل على حساب مضيفه طلائع الجيش بنتيجة (1-0) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب (جهاز الرياضة العسكري) بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري.
سجل هدف المباراة اللاعب البديل أحمد مدبولي في الدقيقة 90+2 من تسديدة باغتت حارس الطلائع محمد بسام ليعود الإسماعيلي للانتصارات بعد غياب 4 جولات وهو الفوز الأول مع المدرب البرازيلي هيرون ريكارد .
ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 34 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر وله مباراة مؤجلة ضد المصري البورسعيدي وتجمد رصيد الطلائع عند 34 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب.
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