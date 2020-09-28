ميدو: ضعف الإمكانيات المادية يصعب منافسة الإسماعيلي على الدوري

أكد أحمد حسام ميدو، أن الفروقات المادية تصعب منافسة الإسماعيلي على بطولة الدوري الممتاز.

وقال "ميدو"، في تصريحاته تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "كرة القدم لم تصبح مثل الماضي هناك فروقات مادية بين الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز والزمالك".

وأضاف ميدو "الصعوبات المالية تصعب منافسة الإسماعيلي على الدوري لأن الإمكانيات المادية الخاصة بنادي الإسماعيلي ليست قوية الآن".

وختم ميدو حديثه، قائلًا "كل هذه الضغوطات تزيد على لاعبي الإسماعيلي فالإدارة تطالب بالمنافسة على الدوري رغم الإمكانيات المادية الضعيفة".

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