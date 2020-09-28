سامي: نعتمد على اللعب الجماعي ولا نتأثر بالغيابات.. وفرج عامر يدعمنا بكل قوة

وافتتح حسام حسن أهداف سموحة في الدقيقة 51، قبل أن يسجل ناصر ماهر الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وسيطر فريق سموحة على مجريات المباراة، ووصلت نسبة استحواذه إلى 54% مقابل 46% لحرس الحدود. ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 43 في المركز الخامس، بجدول ترتيب فرق الدوري المصري، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 30 في المركز الـ15.

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