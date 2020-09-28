بمشاركة صلاح والنني.. ليفربول يقهر آرسنال بالثلاثة في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق ليفربول فوزًا مثيرًا وغاليًا، على حساب ضيفه آرسنال، بثلاثة أهداف هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من :- أليسون- أرنولد- جوميز- فان دايك- روبرتسون- فابينيو- فينالدوم- كيتا- ماني- صلاح- فيرمينو. Advertisements فيما بدأ آرسنال بقيادة مدربه آرتيتا المباراة بتشكيل جاء كالتالي :- لينو- هولدنج- لويز- تيرني- بيليرين- النني- تشاكا- مايتلاند نايلز- ويليان- لاكازيت- أوباميانج. كان الجانزر الباديء بالتسجيل عبر نجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، وعادل السنغالي ساديو ماني النتيجة لصالح الريدز في الدقيقة 28 بعد تمريرة رائعة من الدولي المصري محمد صلاح، وقبل نهاية النصف الأول من المباراة بـ11 دقيقة فقط أحرز الأسكتلندي أندرو روبرتسون الهدف الثاني لليفربول. وفي الشوط الثاني استطاع ليفربول من تسجيل الهدف الحاسم والقاتل في الدقيقة 88 عبر دييجو جوتا بعد تسديدة صاروخية سكنت الحارس الألماني لينو. رفع ليفربول رصيده بهذا الفوز الغالي إلى 9 نقاط في المركز الثاني منصافة مع إيفرتون ومتخلفًا بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الأول، فيما توقف رصيد آرسنال عند النقطة

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