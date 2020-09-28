الارشيف / الرياضة

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت لجنة التخطيط بفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بالحصول على تقرير طبي عن الإصابات التي تعرض لها النجم رامي ربيعة خلال الفترة القليلة المُقبلة لمعرفة الأسباب التي دائماً ما تؤدي إلى غيابه عن الملاعب.

وطالب محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالمارد الأحمر معرفة تلك الاسباب لتحديد مصير اللاعب ومعرفة ما إذا كان سيتم تسجيله ضمن قائمة الفريق للموسم القادم أو الإستغناء عنه خلال فترة الإنتقالات القادمة.

Advertisements

ولعل آخر الإصابات التي تعرض لها رامي ربيعة في مباراة طنطا الماضية والتي جاءت على مستوى العضلة الخلفية وتحتاج إلى فترة علاج تتراوح بين 3 - 4 أسابيع على الأقل.

وفي سياق أخر، كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، عن مدرب النادي الأهلي المحتمل حال رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، والذي بات قريبًا جدًا من الرحيل عن الفريق الأحمر.

وقالت صحيفة "أولي" الأرجنتينية، أن رودولفو أروابارينا يسعى إلى للثأر بعد تجربة أخيرة كانت لها نتيجة غير متوقعة في مارس 2020، وابلغ المدرب الأرجنتيني  ادارة شباب الأهلي دبي الإماراتي أنه لن يكون مدربًا لأنه لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بالنقاط الثلاث في مباراة كان يتقدم فيها 2-0 وانتهت 2-2.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا