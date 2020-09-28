نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاية المباراة.. ليفربول يهزم آرسنال 3-1 بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن ليفربول من تحقيق فوز كبير على ضيفه فريق نادي أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما الاثنين لحساب مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح لاكازيت التقدم لأرسنال في الدقيقة 25 قبل أن يتعاد\ل السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 28 واحرز روبيرتسون هدف الريدز الثاني في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني افتتح ارتيتا تغييراته بنزول متوسط الميدان الإسباني داني سيبايوس على حساب السويسري تشاكا.

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وقرر أرتيتا إقحام الثنائي نيكولاس بيبي وإدوارد نيكيناه على حساب الثنائي البرازيلي ويليان والفرنسي لاكازيت على الترتيب من أجل محاولة تسجيل هدف التعادل.

في المقابل أجرى كلوب ثلاثة تغييرات بدخول ميلنر وجوتا ومينامينو على حساب الثلاثي نابي كيتا وماني وروبرتو فيرمينو.

وقبل نهاية المباراة بدقائق تمكن البرتغالي جوتا من تسجيل الهدف الثالث لكتيبة يورجن كلوب ليحصد الريدز النقطة التاسعة في صدارة الدوري ويتوقف رصيد الجانرز عند ستة نقاط في المركز السادس.