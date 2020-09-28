نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيروس كورونا ينقض على الدوري الإنجليزي من جديد والحصيلة 10 إصابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وأضاف البيان "من بين هذه الاختبارات ظهرت عشر نتائج إيجابية، اللاعب أو موظف النادي الذي تبين إيجابية عينته سيخضع للعزل الطبي لمدة عشرة أيام". وأوضحت الرابطة أنه لن يتم الكشف عن التفاصيل المحددة للمصابين سواء من اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني

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