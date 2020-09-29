البيروفي ديجو الياس يفوز على كريم عبد الجواد ببطولة CIB Finals

فاز اللاعب البيروفي ديجو الياس المصنف السادس عالميًا علي لاعب أندية وادي دجلة كريم عبد الجواد المصنف الثالث على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش في مباراة أستمرت 55 دقيقة بنتيجة (2/1) بواقع نقاط 11/9 و 3/11 و 5/11.

وأصبح اللاعب البيروفي ديجو الياس في المركز الثاني بعد على فرج الذي حصل على المركز الاول حتى الان في المجموعة التي تضم الالماني سيمون روزنر والمصري علي فرج والمصري كريم عبد الجواد.

جدير بالذكر أن بطولة CIB Finals تقام في جمهورية مصر العربية بمول العرب بتنظيم أندية وادي دجلة للعام الثاني على التوالي وتعد البطولة من البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 370 ألف دولار مقسمة بين منافسات السيدات والرجال.