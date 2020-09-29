الارشيف / الرياضة

طارق يحيى يقدم الشكر لمجلس الزمالك.. ويؤكد: لن أبخل باسمي وتاريخي على المكان الذي صنعني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وجه طارق يحيي المدير الفني السابق للفريق الأول بنادي الزمالك، الشكر لمجلس إدارة النادي والجماهير على الثقة والمساندة على تجربته القصيرة التي دامت 10 أيام.

وقال طارق يحيى، في تصريحات هاتفية على فضائية "الزمالك"، أشكر النادي على المساندة غير الطبيعية في الأيام العشرة التي توليت فيها المسئولية ومجلس الإدارة بالكامل.

وأضاف طارق يحيى، "لن أبخل باسمي وتاريخي على المكان الذي صنعني وهو نادي الزمالك، كما أنني مصدوم ما حدث من لاعبي الجونة عقب مباراة أمس".

وأكد طارق يحيى، أنه استبدل أشرف بن شرقي للحفاظ عليه من الإجهاد، وقدم الاعتذار قبل الجلوس على دكة البدلاء.

وواصل طارق يحيى، "تلقيت اتصالا من وكيل بنشرقي للاعتذار عن اعتراض اللاعب لكنني أكدت له أنه مثل ابني ولم يحدث شيء". 

واستطرد طارق يحيى "الأهداف التي تلقاها الزمالك من الجونة ليست بسبب التغييرات التي قمت بها لكنها جاءت من كرات ثابتة، وأن عبد الله جمعة أقسم أن ضربة الجزاء صحيحة وأنه تعرض للتلامس مع مدافع الجونة".
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق يحيى يقدم الشكر لمجلس الزمالك.. ويؤكد: لن أبخل باسمي وتاريخي على المكان الذي صنعني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا