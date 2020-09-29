إبراهيم سعيد: تدهور نتائج الإسماعيلي والمصري بسبب "كورونا"

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه لأول مرة يمر فريقي الإسماعيلي والمصري البورسعيدي بهذه الظروف الصعبة على مر التاريخ.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الفوز للإسماعيلي على طلائع الجيش طبيعي للغاية وأيضًا المصري على أسوان، لكن من الممكن أن سوء النتائج للناديين سببه فترة الكورونا والابتعاد عن التدريبات والمباريات".

وأضاف: "تدهور نتائج الإسماعيلي سببه مجلس الإدارة، وأتمني خروج الناديين الكبار من هذه الكبوة والعودة مرة أخري إلى مستواهما الطبيعي".

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