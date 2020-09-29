نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع إنجليزي يشيد بأداء محمد صلاح أمام أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد موقع انفيلد الإنجليزي بلاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق بعد أدائه الرائع أمام أرسنال بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الموقع الإنجليزي:"يا له من عرض للقوة والسرعة لتحقيق الفوز محمد صلاح كان هادئ بعض الشيء علي فترات، لكنه كان دائمًا المنفذ بعد التحولات وساعد في الدفاع في نصف الريدز مرة أو مرتين أيضًا، من حيث الضغط ، سيكون من المثير للاهتمام معرفة أنه قد غطى المزيد من المساحات أثناء القيام بذلك أو القيام بالجري عندما استحوذ الريدز على الكرة.

وأضاف:" لقد سرق من جوتا فرصة هدف في وقت متأخر ولكن لحسن الحظ لم يكن ذلك مكلفًا حيث سجل الصبي الجديد بعد دقائق أمام أرسنال".

يذكر أن ليفربول حقق فوزا كبيرا على أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.