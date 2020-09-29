محمد عادل: المقاولون العرب يتعرض لحملة لتعطيل مسيرته

وقال محمد عادل فتحي في تصريحاته لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر فضائية "دوت الخليج"، هذه الأخبار تسبب ضغطا ولكن بمجهود اللاعبين وإصرارهم قادرين على العودة للانتصارات.
وأشار إلى أن جميع المسحات سلبية ولكن هناك بعض المغرضين يريدون تعطيل مسيرة المقاولون الناجحة هذا الموسم.
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