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محمد عادل: المقاولون العرب يتعرض لحملة لتعطيل مسيرته

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‎أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن فريقه يتعرض لحملة؛ بسبب ملف عماد النحاس ورحيله للاهلي، مؤكدا ان ذلك يؤثر على اللاعبين.

‎وقال محمد عادل فتحي في تصريحاته لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر فضائية "دوت الخليج"،  هذه الأخبار تسبب ضغطا ولكن بمجهود اللاعبين  وإصرارهم قادرين على العودة للانتصارات.

‎وتابع:" لم نعلم من الذي تسبب في شائعة اصابة طاهر محمد  طاهر بكورونا مؤكدا أن اللاعب سيشارك في مباراة الغد.

‎وأشار إلى أن جميع المسحات سلبية ولكن هناك بعض المغرضين يريدون تعطيل مسيرة المقاولون الناجحة هذا الموسم.

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