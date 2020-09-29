وكتب حمد الصويلحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر":"إدارة #الهلال تلقت عرضًا من نادي الزمالك المصري لانتقال اللاعب عمر خربين، والمفاوضات جارية بين النادي المصري واللاعب لحسم هذا الملف بعد موافقة #الهلال .."
وأثار تواجد الدولي السوري عمر خربين نجم الهلال السعودي، في مصر خلال الأيام السابقة، جدلًا واسعًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال لصفوف الزمالك هذا الصيف.
وعلم دوت الخليج من مصدر مقرب من عمر خربين، أنه دعي للحضور إلى مصر من قبل مواطنه علاء الشبلي لاعب الزمالك السابق، لقضاء إجازة قصيرة استغرقت حوالي أسبوع، قبل أنه يتجه إلى سوريا، أمس الأول، الأحد.
وعن مفاوضات الزمالك مع خربين، أكد المصدر أنه لم يتحدث أي مسئول داخل الزمالك مع اللاعب خلال فترة تواجده في مصر، وأن كل شيء متاح في الوقت الحالي، ولكن حتى هذه اللحظة ما زال النجم السوري مستمرًا في صفوف الهلال السعودي، ونرى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلامي سعودي يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع الهلال لـ ضم عمر خربين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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