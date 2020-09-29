إعلامي سعودي يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع الهلال لـ ضم عمر خربين

كشف حمد الصويلحي إعلامي سعودي عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك لضم عمر خربين نجم فريق الهلال السعودي خلال الفترة الحالية في ظل تردد أنباء حول هذا الشأن.

وكتب حمد الصويلحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر":"إدارة ‎#الهلال تلقت عرضًا من نادي الزمالك المصري لانتقال اللاعب عمر خربين، والمفاوضات جارية بين النادي المصري واللاعب لحسم هذا الملف بعد موافقة ‎#الهلال .."

وأثار تواجد الدولي السوري عمر خربين نجم الهلال السعودي، في مصر خلال الأيام السابقة، جدلًا واسعًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال لصفوف الزمالك هذا الصيف.

وعلم دوت الخليج من مصدر مقرب من عمر خربين، أنه دعي للحضور إلى مصر من قبل مواطنه علاء الشبلي لاعب الزمالك السابق، لقضاء إجازة قصيرة استغرقت حوالي أسبوع، قبل أنه يتجه إلى سوريا، أمس الأول، الأحد.

وعن مفاوضات الزمالك مع خربين، أكد المصدر أنه لم يتحدث أي مسئول داخل الزمالك مع اللاعب خلال فترة تواجده في مصر، وأن كل شيء متاح في الوقت الحالي، ولكن حتى هذه اللحظة ما زال النجم السوري مستمرًا في صفوف الهلال السعودي، ونرى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة.