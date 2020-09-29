حسام حسن: أحمد سامي استطاع استكمال مسيرة حمادة صدقي

أشاد حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي
بـ أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول، قائلا:" نجح في استعادة الثقة لجميع لاعبي سموحة ".
وتابع :" مفيش حاجة رسمي حتى الأن لكن الفترة المقبلة ممكن يحصل أي شئ، و أمتلك عروض خارجية والملف في يد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة .
وحقق فريق سموحة الفوز على حرس الحدود، 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الإثنين، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة رقم 30 من الدوري المصري الممتاز.
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