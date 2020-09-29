حسام حسن: أحمد سامي استطاع استكمال مسيرة حمادة صدقي

أشاد حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي

بـ أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول، قائلا:" نجح في استعادة الثقة لجميع لاعبي سموحة ".

وقال حسام حسن في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، :" أحمد سامي استطاع استكمال مسيرة حمادة صدقي المدير الفني السابق لنادي سموحة ".

وعن حقيقة إنتقاله لصفوف الأهلي أو الزمالك خلال الفترة المقبلة أكد حسام حسن أن كافة ما يتردد حتى الآن أقاويل دون وجود إتفاق حقيقي".

وتابع :" مفيش حاجة رسمي حتى الأن لكن الفترة المقبلة ممكن يحصل أي شئ، و أمتلك عروض خارجية والملف في يد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة .

وحقق فريق سموحة الفوز على حرس الحدود، 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الإثنين، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة رقم 30 من الدوري المصري الممتاز.